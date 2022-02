Tintim em Luanda

Pequenino e dócil, com os olhos assustados e tensos, mas sempre com aquele livro do Tintim debaixo do braço: apertava-o como se fosse um objecto precioso, o único existente à minha volta, a única prova tangível de que não seria recusado e abandonado.

QUANDO EM MAIO de 1975, aos três anos de idade, desembarquei em Portugal, vindo de Angola, trazia debaixo do braço um álbum das aventuras de Tintim (O Templo do Sol), naquelas edições brasileiras da Record.



Semanas antes, os meus pais tinham decidido enviar-nos, a mim e ao meu saudoso irmão António Manuel (como Fernando Pessoa, nascera no dia 13 de Junho), para um sítio com o impronunciável e duvidoso nome de Metrópole.



A principal razão consistia num facto que me dizia respeito: numa daquelas tardes de Luanda, estando a minha mãe comigo ao colo, enquadrados por uma janela de nossa casa (no bairro dos trabalhadores da Companhia Congo Agrícola, de que era funcionário o meu avô materno, ex-campeão nacional de boxe), soaram alguns disparos de arma ligeira.