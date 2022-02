Tintim em Portugal

QUANDO DO AEROPORTO da Portela me levaram para o 9º andar de um prédio de Benfica, não fazia a mais pequena ideia do que era Portugal.



Sabia apenas que era um sítio estranho, chamado metrópole, para onde as pessoas, de tempos a tempos, viajavam (em gozo de licença graciosa, expressão de que tinha ouvido falar superficialmente, mas cujo significado ignorava por completo).



Olhando o movimento dos carros e das pessoas através da enorme janela do magnífico automóvel do meu tio Adelino, sentia-me tão fora do lugar como um animal num jardim zoológico.