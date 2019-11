As pessoas possuem um desejo inconsciente por coisas grandes, procuram o grande, o maior, o mais importante. Gostam do grande porque o grande sugere importância decisiva. Por isso, um título que inclui a palavra “grande” é mais difícil de ignorar

As petições são o país à nossa porta que exige que o conheçam e o melhorem. São o nosso Muro das Lamentações, são o largo da aldeia onde os portugueses se põem a conversar e a discutir porque é que não se extinguem os passeios de charrete em Sintra e porque é que as medidas de combate à vespa asiática têm sido ineficazes

Se for ao futebol, sempre que um jogador negro tiver a bola nos pés, imite os guinchos de um macaco, atire bananas para dentro do relvado e declare que os negros só são bons a dançar e a fazer desporto

A concepção fantasiosa de Mário Soares como “Fundador da Democracia”, como se ele tivesse sido o único responsável pelo derrube da ditadura e pela consolidação da democracia, obscurece o papel dos Capitães de Abril, do Grupo dos Nove, de Ramalho Eanes e dos movimentos sociais, etc.

Ser de esquerda em democracias plurinacionais implica um envolvimento total na defesa da reestruturação profunda dos modos de produção e dos hábitos de consumo, na redução drástica das emissões de carbono, no recurso generalizado a energias sustentáveis. No século XXI, a esquerda ou é ecologista ou nunca mais haverá esquerda

02-10-2019

Acumular dinheiro e reconhecimento tornaram-se prioridades absolutas. Deixou de se acreditar em movimentações de massas, no sacrifício de uma vida consagrada a um ideal, e impôs-se a ditadura do êxito económico e do pensamento positivo, a busca insaciável do prazer