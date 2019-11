Os portugueses estão cada vez mais insolentes e irritados. Mais aborrecidos e menos intimidáveis. Os portugueses estão finalmente a perder a paciência com o país em que vivem.O cidadão que percorrer o fascinante mundo das petições online pode perfeitamente confirmar que os portugueses estão "fartos desta vergonha", querem "acabar com a chulice", com a "vigarice", com o "compadrio" e com os "tachos para os amigos dos políticos", acham que "chegou a hora de fazer em vez de falar", consideram que chegou a hora de "salvar Portugal".