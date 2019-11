Pessoas com pressa

ePaper ou encontre-o nas bancas a 13 de novembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 13 de novembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

TAL COMO HÁ MUITAS OBRAS com a palavra "grande" no título, muitas outras há que começam com a palavra "pequeno": O Pequeno Livro da Sorte, O Pequeno Livro que Emagrece, O Pequeno Livro dos Canhotos, O Pequeno Livro do Stress, O Pequeno Livro do Mau Humor, O Pequeno Livro da Calma ou O Pequeno Livro dos Alimentos Saudáveis.Na verdade, os leitores enfrentam hoje um dilema estranho entre o excepcionalmente grande (As Grandes Lições da Vida, O Grande Livro do Poker, entre outros que na semana passada analisei aqui com profundidade e originalidade), e o anormalmente pequeno (O Pequeno Livro das Boas Maneiras à Mesa, O Pequeno Livro da Etiqueta e Bom Senso, O Pequeno Livro do Amor, etc.). Ao contrário do que muitos afirmam, o "Pequeno Livro" não sofre de impotência, nem de complexo de inferioridade.