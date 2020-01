ePaper ou encontre-o nas bancas a 15 de janeiro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 15 de janeiro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

No final do século xx, quando me deixei convencer de que poderia ser professor (o que teve um efeito desastroso nas mentes dos alunos que, com uma insistência notável, não faltavam às minhas aulas), o ano lectivo da cadeira de História do Pensamento Social, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (Lisboa), abria com a discussão de um livro que deveria iniciar a biblioteca de qualquer estudante universitário de Sociologia.Não era um ensaio sério, que procurava impingir um sistema fechado e rígido, cheio de certezas redutoras da complexidade social e histórica. Pelo contrário, era um livro trocista e irónico, que punha tudo em causa, fazia tábua rasa das representações, crenças e valores colectivos, ridicularizava as formas de vida habituais, criticava e satirizava aquilo que os europeus respeitavam e veneravam. Para Roger Caillois (e para mim, por isso o incluí no programa da cadeira), a Sociologia nasceu com esse livro, não com as alucinações positivistas de Auguste Comte.