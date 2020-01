ePaper ou encontre-o nas bancas a 22 de janeiro de 2020.

No frenesim da visita oficial a Moçambique, Marcelo Rebelo de Sousa manteve-se fiel à visão empobrecedora do nosso passado colonial.Durante os cinco dias que ali passou, Marcelo visitou isto e aquilo e aqueloutro, foi aqui e ali, encontrou-se com estes e aqueles. Não menos importante, prestou homenagem aos militares portugueses que ali morreram: visitou o cemitério onde jazem os restos mortais de 112 soldados e depositou uma coroa de flores no Monumento aos Combatentes. Enquanto Presidente de um País que obrigou milhares de jovens a participarem numa guerra injusta, que continua a marcar o nosso presente, compreendo o gesto.Compreendo porque Portugal, em nome de algo estupidamente insensato – o império colonial como ente eterno –, exigiu a milhares de famílias que sacrificassem a vida dos seus membros mais activos e potentes. O mínimo que podemos fazer é não o deixarmos cair no esquecimento.