ePaper ou encontre-o nas bancas a 19 de setembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 19 de setembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Como identifica, no quotidiano lisboeta, um intelectual que pretende projectar uma imagem ou guardar uma aparência de esquerda? Nestes tempos que converteram os nossos gostos – quase sempre mediados através das compras e do consumo – na parte central do nosso perfil físico, intelectual e ético; nesta era da imagem, que convida à suspensão do real a favor da valorização do decorativo, da teatralização e da encenação; numa sociedade em que controlar as impressões que os outros têm sobre nós é essencial para sermos bem-vistos nos grupos a que pertencemos de forma transitória ou permanente, num ambiente destes, bem entendido, a obtenção de uma determinada identidade tornou-se, fundamentalmente, um fenómeno de autoconsciência estilística e de capacidade de dominar a permanente exibição de um determinado estilo de vida.Agora que estão sobejamente explicadas as bases discutíveis, inexactas, imprecisas, frágeis e pouco rigorosas de tema tão palpitante – como adquirir um verniz intelectual marxista, socialista ou progressista –, vejamos os respectivos símbolos, códigos e objectos de consumo que remetem para o imaginário colectivo das esquerdas.