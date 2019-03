Em nome do pai, do filho e do espírito competitivo

Se mete bola, Portugal é campeão. Foi assim no europeu de futebol em 2016, no europeu de futsal em 2017 e no mundial de futebol de praia em 2015. Houvesse um mundial de futebol de rua jogado com um pacote de Nesquik, Portugal também levantaria a taça.



Foi por isso com naturalidade que recebi a notícia de que, a 28 de Fevereiro deste ano, Portugal foi também campeão da Europa de futsal de clero. Na final, Portugal venceu a Bósnia-Herzegovina por 3-0, pois três foi a conta que Deus fez. Esta sexta-feira será votada no parlamento uma proposta de louvor aos padres atletas responsáveis pelo feito.



Soube disto agora, um longo mês depois. Infelizmente o debate desportivo em Portugal encontra-se monopolizado pelo futebol. O de relva.



Gostava de viver numa realidade paralela em que os programas desportivos teriam também representantes dos três grandes do Cristianismo: um católico, um protestante e um ortodoxo.



Imagino que as discussões sobre se foi ou não fora-de-jogo seriam ainda mais acesas, já que os sacerdotes estão sempre a ser colocados em jogo pela última parte do Corpo de Cristo, omnipresente. Talvez Sousa Martins nem conseguisse conter os ânimos do painel de comentadores, sendo necessário ter como moderador o profeta Moisés para separar as águas.

O nosso clero é pentacampeão da Europa e eu nunca vi nenhum dos jornais desportivos a fazer uma capa com o mercado de transferências entre paróquias. O meu desconhecimento sobre a modalidade é profundo. Há uma aposta na formação de acólitos? Os primeiros classificados disputam um lugar no céu? Em caso de maus resultados, teme-se que um grupo de crentes invada o seminário?



Não tenho respostas para tudo, mas de uma coisa tenho a certeza: se nos e-mails que envolvem alegados indícios de corrupção no futebol português se fala em "padres", acredito que no futebol de clero, caso seja para corromper, se fale em "árbitros".





