Com Bruno Fernandes é outra música

Beethoven era surdo. Van Gogh não tinha uma orelha. Acredito que o ouvido interno de Bruno Fernandes esconda um aparelho auditivo. É comum os grandes génios terem a audição deficiente.Longe vão os tempos em que o futebol nos dava "carregadores de piano". Pirlo, Zidane, Nedved, tantos outros que nos habituaram a ver a bola circular em si bemol. As saudades desse futebol tocam-se hoje com um dó maior.Bruno Fernandes nunca ousou carregar um piano de cauda, mas foi essa cerimónia que acabou por fazer com que carregasse a orquestra inteira. É um compositor de jogadas eclético, que tanto toca as Four Seasons de Vivaldi no Emirates Stadium como executa um solo de berimbau em Moreira de Cónegos.Em boa hora os jogos da liga portuguesa deixaram de ser monopolizados pela SportTV. Da mesma forma que a BTV se chegou à frente para transmitir na Luz, sonho um dia ver os acordes de Bruno Fernandes pelo Sporting no canal Mezzo.Ficarei inconsolável se o vir partir no final desta época. Imagino uma despedida como a do Titanic, com Bruno Fernandes na proa do navio, de cabelo ao vento, acenando a uma multidão que, lá em baixo no cais, chora a sua partida.Quantos cifrões valerá Bruno Fernandes? O meu complexo hipotálamo-hipófise diz-me que esses zeros na conta poupança do meu Sporting ajudarão no futuro. Mas os meus ventrículos, bombeando sangue corpo fora ao ritmo do Mundo Sabe Que, traem-me a razão: prefiro contar com Bruno Fernandes para sempre, mesmo que os duches da academia fiquem sem água quente.O futebol herda muitos termos da música. Rui Costa foi maestro, Peyroteo foi violino, mas nunca a música herdou termos do futebol. Mas quem dera a um trompetista ser Bruno Fernandes.