Game of Thrones à portuguesa com ovo a cavalo

Só temos de dormir mais três noites até à estreia da última temporada de Game of Thrones.Enquanto salivamos para saber o que nos espera em Westeros, por cá a ficção vai sendo superada pela realidade. A nossa vida política em Portugal podia muito bem ter sido escrita por George. R. R. Martin.António Costa, from the House PS, conseguiu o que parecia impossível: o seu governo tem mais ligações familiares do que o reinado dos Lannister. Cersei e Jaime, ao pé do nosso Ministério do Ambiente, parecem gente com princípios. A HBO terá de se esforçar mais nesta temporada, pelo menos em Portugal, onde o nepotismo passou de King’s Landing para São Bento.Mais à direita, beyond the wall, a oposição do PSD também faz jus ao argumento de Game of Thrones: um bando de mortos-vivos que procura regressar ao poder, embora todos saibamos que no fim acabarão por ser dizimados.A esperança do exército à direita reside numa única mulher capaz de recuperar o trono: Assunção Cristas, from the House CDS, First of her Name, Khaleesi of the Great Conservadores, Queen of Betos, Agrobetos and Jovens with Cabelo à Tigela. Será ela capaz de entrar em King’s Landing pelo rio? Ou terá de fazer uma aliança estratégica com Rui Rio?Há, claro, pontos em que a série norte-americana e a política portuguesa divergem. Enquanto que em Braavos se diz que "a man has no name", na assembleia os nomes dos deputados aparecem sem que eles lá ponham os pés.Não estarei a mentir se disser que em ambas as realidades, tanto na política como no universo de George Martin, sei o nome de meia dúzia de protagonistas mas os restantes 90% não faço ideia de quem são.Dia 14 de Abril a maioria absoluta vai estar à espera de Jon Snow. As legislativas são de quatro em quatro anos e as pessoas não ligam puto. Game of Thrones esteve dois aninhos em banho-maria, mas aposto aqui a mão de Jaime Lannister que a abstenção de espectadores irá atingir mínimos históricos.Oiça o podcast: