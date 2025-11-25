Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
25 de novembro de 2025 às 23:00

Em tempos de reforma laboral, breve reflexão sobre o trabalho, a linguagem, e algumas questões bíblicas de pormenor

Quando se fala de anteprojeto, basicamente entra-se na negociação que primeiro diz: vou cortar-te a cabeça, o que te parece? E depois, dias, semanas, ou meses depois, diz-se, cedendo, muito modestamemente: OK, concordo que era excessivo cortar-te a cabeça, então vou apenas cortar-te o braço.

Anda em discussão o projeto de reforma laboral.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Aproveitar os feriados

Do Minho ao Algarve, 22 sugestões para gozar os fins-de-semana prolongados de dezembro. E ainda: médicos prescrevem atividades como dança ou jardinagem; de onde vem o dinheiro para as Presidenciais?

Menu shortcuts

Em tempos de reforma laboral, breve reflexão sobre o trabalho, a linguagem, e algumas questões bíblicas de pormenor