Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
10 de março de 2026 às 23:00

Morreu um grandíssimo escritor, António Lobo Antunes

Para além dos livros, dos extraordinários livros que deixa, e das suas crónicas, António Lobo Antunes deixa também um fogo, um estilo, uma espécie de chama contínua que queima de forma benigna as diferentes cabeças dos leitores e dos escritores.

Uma querida amiga, enorme escritora, Leila Slimani, tem um romance cujo título remete para uma resposta célebre de um autor. Quando lhe perguntaram o que faria, o que salvaria em caso de incêndio na sua casa, ele respondeu que salvaria o fogo. O fogo, sim. Salvaria, de algum modo, aquilo que destrói: a força da chama.

