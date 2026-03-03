Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
03 de março de 2026 às 23:00

Silicon Valley recebe um dos seus gurus – a inteligência junta-se à tecnologia

Uma notícia recente fala da chegada a Silicon Valley do “filósofo do apocalipse" mais "adorado” pelos malucos da teté-da-cabeça das tecnologias.

O filósofo recém-regressado chama-se Nick Land e leio-o há alguns anos com muito prazer e um tanto igual de precaução; um pensador maluco da moleirinha, sem dúvida, mas com curtos-circuitos absolutamente geniais. Li “Sede de aniquilação” e os alucinantes textos de "Fanged Noumena", dois volumes que misturam poesia, tecnociência, e uma ficção-teórica que tem força para fazer do falso uma coisa clássica e admirável. Os saltos mentais dos textos iniciais de Nick Land são para acrobatas do pensamento que em vez de estarem preocupados com a verdade a ser alcançada pela filosofia se rendem a uma filosofia produtora de curtos-circuitos que deitam abaixo as certezinhas antigas e acendem uma outra luz qualquer, nada racional. Estamos diante de um “iluminismo negro”, expressão bem acertada. Uma lucidez que vem trazer o apocalipse em forma de teoria e tecnologia. Venho trazer a confusão - bem poderia dizer Nick Land; uma confusão bela, mas perigosa.

Tópicos História de Vida Destruição tecnologia Nick Land Vale do Silício Noumena China
