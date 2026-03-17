Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
17 de março de 2026 às 23:00

O dedo que começa nem sempre é o dedo que acaba

É nestes tempos que estamos. Trump começa e começa depois outra coisa outra vez - é um inaugurador de factos, a cada dia. 

No dia em que escrevo, a guerra no Irão está em estado de descontrolo; e a economia mundial começa a sentir tonturas, náuseas; está mal disposta e em modo de pré-desmaio. Veremos o que aí vem. Se o colapso, se a recuperação.

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