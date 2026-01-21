Um ano a acabar com os EUA

Um ano de Trump 2.0 mostrou um Presidente muito mais perigoso para a Democracia que no mandato 2017-2021. E esse mandato acabou com um ataque ao Capitólio. Agora é pior: Trump está mais instável, disruptivo, mentiroso, incompetente. Decidido a acabar com os EUA como o conhecíamos e admirávamos. E a acabar connosco, União Europeia, projeto democrático e de valores. Está mais longe da Europa e mais perto da Rússia.

Não, não é exagero. É a dura realidade que muitos insistem em não querer ver. Eu compreendo: é humano, é até racional do ponto de vista da sobrevivência, querer acreditar que as coisas não são tão más como parecem. Mas são. Trump 2.0 foi, no seu primeiro ano, e ainda faltam três!, muito pior que nos primeiros quatro do mandato 17-21. O desmantelamento democrático está a ser muito mais rápido. A agressão a adversários e rivais internos está a ser mais impiedosa. O financiamento do ICE (hoje com orçamento superior a FBI, DEA e sistema prisional juntos) foi rápido e acompanhado de empoderamento político ao mais alto nível. Com a cobertura do Presidente e do vice-presidente, agentes das brigadas anti-imigração de cara tapada, matam, prendem, batem, ferem cidadãos dos EUA e de outras nacionalidades, nas ruas de várias cidades norte-americanas; entram em escolas, hospitais, igrejas, casas particulares. Donald Trump é um Presidente autocrata, que desrespeita os "checks and balances", que acumula abusivamente um poder desmesurado, que pisa outros poderes, ignora o Congresso mesmo sendo da sua cor política. Que ameaça, lançando primeiro como piada, às vezes parecendo estar a falar a sério, que as intercalares de novembro e até as presidenciais de 2028 não vão acontecer, por alguma suspensão dos atos eleitorais que possa promover da Casa Branca.