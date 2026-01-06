Sábado – Pense por si

Germano Almeida
06 de janeiro de 2026 às 23:00

A hora da Europa (agora é mesmo)

Em 2026 vamos saber se a Ucrânia vai sobreviver como país íntegro e soberano à agressão russa e à viragem politico-diplomática de Washington, com Trump na Casa Branca. Vamos também saber se os líderes europeus estarão à altura do desafio tremendo que já atravessam e se vão ser capazes de falar verdade ao seus eleitores sobre o que verdadeiramente está em causa: defender a Ucrânia, fazer sacrifícios que não pensávamos ser necessários e projetar uma nova arquitetura de Segurança que não dependa dos EUA. Não será coisa pouca.

O ano que está a começar será decisivo para o futuro da Europa. A frase parece gasta - cada ano que começa parece-nos sempre decisivo - mas, no caso do projeto europeu, isso é mesmo verdade em 2026. A União Europeia não resistirá a uma Rússia imperial vencedora na Ucrânia. Mais uma vez: parece um cliché fácil de atirar. Mas temos de perceber o momento em que estamos e fazer um esforço de descodificar. Ou travamos a passada russa na Ucrânia ou estaremos a pouco tempo (meses? um ano? dois anos? cinco anos?) de assistir à entrada russa em espaço NATO e UE. Putin não resistirá a essa tentação, se sentir, do nosso lado, fragilidade, hesitação, medo. Se, no inverso, projetarmos para o Kremlin união, coesão, força e vontade de defender o nosso espaço e territorial e de valores, não será preciso explicar a Putin que, juntos, valemos 15 vezes economicamente e três vezes militarmente (se contarmos UE com Reino Unido, Noruega, Canadá). Não precisamos dos EUA para não nos subjugarmos a Putin. Temos de ser claros e corajosos para perceber que a ameaça é real e que vêm aí decisões difíceis. Seremos capazes? A resposta começará a desenhar-se neste ano de 2026. Não interessa muito saber se estamos otimistas ou pessimistas. Interessa agir. E não ter medo.

