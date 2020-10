ePaper ou encontre-o nas bancas a 07 de outubro de 2020.

Quando se apresenta uma Estratégia Nacional de combate seja ao que for, com verdadeira vontade política, é essencial que se estudem os exemplos do que se faz bem lá fora, com sucesso, resultados consolidados e eficácia comprovada. Não terá sido esse o caso da chamada Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, apresentada pelo governo no início de Setembro, pelo menos no que respeita à valorização legal da figura do "arrependido".