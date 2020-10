A cabeça perdida de António Costa

1 - António Costa está de cabeça perdida, como nunca se viu na sua vida política. E está de cabeça perdida com tudo o que é poder limitador do seu próprio poder, que é uma coisa que só vimos em Cavaco Silva, quando declarou guerra às forças de bloqueio, ou em Sócrates, quando desenvolveu a célebre estratégia de domesticação do poder judicial, que se exprimia na famosa ideia de uma parte do PS, que lhe era caninamente fiel, e que passava por partir a espinha ao Ministério Público. Agora, Costa envereda pelo mesmo caminho, de forma estruturada e pensada, pondo em causa a separação de poderes. Primeiro foi com Joana Marques Vidal. Nunca o Ministério Público tinha actuado com tanta força e tanta independência do poder político. Hoje, é a desgraça a que todos os dias se assiste, com uma procuradoria-geral da República paralisada, sem estratégia e sem discurso público sobre o combate ao crime económico. E com uma Polícia Judiciária asfixiada de meios técnicos e humanos na sua Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), de onde estão a ser retirados experientes investigadores, seja por destacamento para outras áreas, seja por saída para outros sectores do Estado, como o Banco de Portugal ou o fisco, que pagam salários muito melhores. Não será a entrada de alguns inspectores estagiários que vai resolver os problemas da UNCC e da PJ que, de uma vez, deveria ser aliviada do fardo orçamental em termos que desobriguem os seus directores de andar de mão estendida perante o poder político a pedir esmolas. Se Marcelo Rebelo de Sousa não vê isto, escusa de fazer grandiloquentes discursos sobre o combate à corrupção porque o saco está roto. Esta semana chegou a vez do Tribunal de Contas.

2 – O tiro no Tribunal de Contas

Desde o momento que o Tribunal de Contas lembrou a meia dúzia de autarcas do centrão e ao Governo que a lei é para cumprir que o seu presidente, juiz conselheiro Vítor Caldeira, ficou com o destino traçado. Os dois factos exprimem um traço essencial da personalidade de António Costa: odeia ser contrariado, sobretudo no terreno da lei e do direito onde julga que os seus conhecimentos não pedem meças a ninguém. E, claro, também pensa que a legitimidade política proveniente do voto popular está por cima de tudo, incluindo dos órgãos e das leis que sustentam o princípio constitucional da separação de poderes como uma das mais incontornáveis provas de algodão de uma democracia. Em síntese, Costa pensa que é muito melhor do que essa gente toda e que não tem de dar justificações a ninguém. Numa altura em que se comemora a República, António Costa não poderia estar mais errado. A República, ao contrário da monarquia, é a essência do poder fiscalizado, escrutinado e alicerçado por poderes e contrapoderes. Costa não é rei mas está a comportar-se como um reizinho de pacotilha.

Afinal, há mais de Sócrates em António Costa do que se possa imaginar. A propensão para o autoritarismo tem uma manifestação histérica em Sócrates mas uma letal suavidade em Costa. Costa não se deixa levar, habitualmente, pelas primeiras emoções porque sabe que isso mostra sempre o pior da sua personalidade. Prefere esperar e escolher o momento certo, o remanso do gabinete, a frieza do telefone, o silêncio próprio do desprezo que nutre por alguns adversários. Costa não dispara de bazuca mas de pistola com silenciador.

A demissão do presidente do TC não é apenas mais um episódio de uma guerra contra as corporações. É um tiro fulminante numa instituição que tem cumprido o seu papel ao alertar para os riscos de "conluio, cartelização e até mesmo de corrupção", que comportam as alterações que o Governo quer fazer para acelerar a contratação pública. Esses, aliás, são os riscos de sempre em relação à forma como foi legislada a contratação pública, como alerto desde 2008 e escrevo no meu livro ‘Corrupção – Breve História de um Crime que Nunca Existiu’.

3 – O pântano político criado pelos esquemas da contratação pública

O Código dos Contratos Públicos é uma das principais causas do pântano político em que vivemos e da criação de uma cultura de corrupção endémica. Onze anos depois da sua aprovação ele é responsável por processos-crime de corrupção, tráfico de influências, peculato e tantos outros nos partidos, no governo, nas câmaras, no sector dos transportes, nas Forças Armadas, nos leilões e em dezenas de outros sectores.

Foi feito por um grande escritório de advogados (Sérvulo e Associados) e, com tal complexidade técnica que, entre 2008 e 2012, ninguém sabia utilizá-lo, a não ser uma meia dúzia de especialistas deste mesmo grupo de advogados-legisladores. Durante esse período, o código foi praticamente demolido por estudos de vários professores universitários de Lisboa, Coimbra e Porto mas, na esfera política, ninguém quis saber. Era mesmo um assunto esotérico. Coisa para meia dúzia de maluquinhos do debate sobre a corrupção. O sítio onde mais se falou do carácter inaplicável, opaco e mesmo criminoso do código foi durante a discussão pública de uma petição do Correio da Manhã sobre o enriquecimento ilícito, realizada no início de 2011, e que percorreu o País em cerca de duas dezenas de conferências. Hoje há muitos iluminados sobre o tema mas, naquela altura, a incompreensão era geral.

A directiva comunitária que obrigou à sua elaboração em 2008 só em 2012 foi interpretada de forma mais equilibrada para o interesse público e vertida no código. Mesmo assim, já não evitou os quase 40 processos de indemnização metidos por construtoras contra a empresa Parque Escolar, primeira grande obra a ser regulada pelo código, em que pediam mais de 150 milhões de euros. Até 2015, a Parque Escolar já tinha sido obrigada a pagar cerca de 70 milhões em indemnizações. Se isto foi um acaso…

Na versão de 2008, o código foi feito com uma complexidade estrutural de tal ordem, que impedia uma definição clara do que seria um erro ou uma omissão num contrato de empreitada, fazendo com que o Estado estivesse sempre a perder. Ninguém sabia o que era tecnicamente um erro ou uma omissão, obrigando a uma sucessiva interpretação jurídica e à entrada quase automática do Estado em incumprimento, o que deu proventos milionários a dois ou três dos maiores escritórios de advogados de Lisboa e Porto.

O código de 2008, de resto, foi feito num tempo em que se anunciava um volume de investimento público em grandes obras na ordem dos 20 mil milhões de euros – que só a crise económica desse mesmo ano travou. O novo código da contratação pública seria o instrumento jurídico de enquadramento legal desse volume de obra o que levaria a um endividamento brutal do Estado, à custa de todos os contribuintes. Com a crise, o governo de Sócrates foi obrigado a desistir mas logo accionou um plano B.

E o plano B foi precisamente a dita Parque Escolar, o que teve o efeito desastroso de manter todos os problemas do Código até 2012, pelo menos. As alterações de 2012 resolveram alguns problemas mas, alertam há muito grandes especialistas na contratação pública, como a professora Maria João Estorninho, da Faculdade de Direito de Lisboa, os estrangulamentos sérios permanecem. E não são de celeridade e simplificação nos processos, como agora o governo quer voltar a fazer, deitando para o lixo tudo o que se conquistou em matéria de alguma transparência. São problemas de defesa do interesse público e das contas públicas que, como já alertava o juiz Carlos Moreno, do Tribunal de Contas, há quase uma década, têm de ser resolvidos para evitar uma derrapagem média de 70 por cento nas grandes obras do Estado.

Em 2007 e nos anos seguintes, já com o Código em vigor, era essa sistemática ausência de transparência e de defesa do interesse público que se via prevalecer com os ajustes directos. Nesse ano de 2007, o Tribunal de Contas analisou 69 empresas do sector empresarial do Estado que adjudicaram 102,7 milhões de euros, dos quais 70 por cento foi em ajuste directo e só em menos de 2,7 por cento dos casos foi consultado mais do que um prestador de serviços.

Os ajustes directos, prática sem lei nos anos 80 e 90 que conduziram a fraudes maciças na adjudicação de obras públicas pelos governos e autarquias, foram uma das grandes razões para fazer o código em 2008 mas, não só permaneceram praticamente intocados como passaram a ser o principal instrumento de contratação. A clareza era tudo menos a regra do novo código. Ao fim de dez anos de vigência, feitos em 2018, o código já tinha sido alterado umas dez vezes, para lá do legislador ir criando regimes especiais de contratação pública em diplomas autónomos e normas avulsas – o que ainda é pior –, inseridas pela calada e sem escrutínio nos sucessivos decretos-lei de execução orçamental aprovados em cada ano. Se isto não é um pântano…

4 – A obrigação de Marcelo

Perante o que está em causa, não basta ao Presidente da República subir à tribuna das comemorações do 5 de Outubro e fazer um discurso com meia dúzia de recados. Não basta dizer que a recuperação do País se deve fazer "em conformidade com a ética republicana, que repudia compadrios, clientelas e corrupções". O tempo dos discursos já passou. Se Marcelo quer ficar na história, como o Presidente da República que segurou o sistema político dentro da estabilidade por ele adquirida no pós 25 de Abril, tem de fazer muito mais do que isso. Tem de ser capaz, como Mário Soares, de obter resultados através de uma eficaz, prudente e inteligente magistratura de influência. Em Portugal, não queremos ditaduras, obviamente, como Marcelo disse ontem. 48 anos de ditadura salazarista já chegaram. Mas também não queremos viver num País apodrecido pela corrupção instalada no coração do sistema partidário e da economia, que limita o futuro de todos, sobretudo das gerações mais novas. Esta é a hora decisiva: ou Marcelo é capaz de defender a legalidade como um verdadeiro valor constitucional e as instituições que a aplicam como o único poder dos que não têm poder nenhum, ou seja, todos os portugueses, em particular os menos protegidos, ou não está a fazer nada no Palácio de Belém. E obter resultados neste domínio será não aceitar a demissão do presidente do Tribunal de Contas. Será não aceitar as mudanças na contratação pública. Será a exigência de uma dupla fiscalização do dinheiro que a União Europeia vai enviar, obrigando o governo a criar mecanismos de escrutínio pela via da cidadania e das instituições.



Os primeiros, têm de permitir a qualquer cidadão, meio de comunicação social ou associação cívica aceder a informação sobre a aplicação dos fundos, seja consultando as suas regras, os seus destinatários, os valores envolvidos em cada adjudicação ou os processos de decisão da administração pública. Os segundos, devem passar pelo envolvimento imediato do tribunal de Contas, do Ministério Público, da Polícia Judiciária, da Autoridade Tributária e demais órgãos de fiscalização do Estado que se entendam ser necessários, na fiscalização preventiva da aplicação do dinheiro. O País atravessa uma crise sanitária e económica mas seria uma tragédia se isso servisse de alibi a um monumental roubo do futuro dos nossos filhos, através da reedição das fraudes de 1986 a 1989 com os primeiros fundos comunitários. Marcelo não pode consentir que isso aconteça, sob pena de tamanho crime lhe ficar pesadamente gravado na consciência, devido a uma imperdoável omissão de iniciativa e diligência da sua parte. Discursos já não chegam!