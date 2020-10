ePaper ou encontre-o nas bancas a 14 de outubro de 2020.

O Presidente da República assinou por baixo e com inegável prazer a decapitação do presidente do Tribunal de Contas (TC), Vítor Caldeira, e a nomeação do seu sucessor, José Tavares. Tudo em nome de uma espécie de legitimidade histórica que encontra no seu próprio pensamento sobre a revisão constitucional de 1997, negociada por si, enquanto líder do PSD, e o PS de António Guterres, em matéria de limitação de mandatos para os cargos em que o Presidente da República nomeia sob proposta do Governo. Não vale a pena insistir, para já, nas contradições, nos interesses de conjuntura e, até, nos "irritantes" desta questão. Fiquemo-nos pela nova situação no Tribunal de Contas.