Passos Coelho e a bolha da direita

Pedro Passos Coelho não está disponível para lutar pela liderança do PSD num quadro de derrota do partido nas eleições autárquicas. Ou mesmo, mais à frente, em 2022, num cenário de um eventual desgaste ainda maior de Rui Rio, do que aquele que uma derrota sempre implica. Não vai apanhar os cacos de Rio, nem ouvir o canto das sereias que suspiram por ele à direita. O tempo de Passos Coelho, se vier a existir, está para lá do atual ciclo político.



O líder do PSD tem sido incapaz de recolocar o partido na luta direta pela alternância com o PS. Oscilando entre fazer oposição e colaborar com o Governo, em nome de um reformismo sincero que os socialistas nunca acolheram verdadeiramente, Rio só tem obtido um resultado: a fragmentação do centro-direita e o encurtamento do espaço de manobra eleitoral do PSD.



António Costa tem feito gato-sapato do líder do PSD, como agora se vê com a sua moção ao congresso, em que se volta a virar para a sua esquerda, procurando mobilizar a geringonça numa espécie de combate unitário contra a tenebrosa direita ultraliberal e o Chega. Costa tira partido da progressiva polarização política para viabilizar o Orçamento para 2022 e continuar a ser o dono do baralho de cartas. O Chega serve-lhe às mil maravilhas para pressionar a sua esquerda e pulverizar a sua direita. Se as coisas continuarem assim, vamos a caminho de uma alegre mexicanização, com a rapaziada do PS a tomar conta do Estado.