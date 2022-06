O jubileu de Cavaco...

Cavaco Silva, há muito que se sabe, é um homem obcecado com a sua herança. Basta ler as suas memórias. Agora volta a causar frenesim com mais um artigo de resposta a uma farpa – meio tonta e despropositada -– que António Costa lhe deixou no discurso de posse. A convivência pacífica dos socialistas com a trágica maioria absoluta de Sócrates desautoriza o tipo de bravata “antifascista” que Costa fez.