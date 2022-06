O direito a matar é constitucional?

Na pequena localidade de Uvalde, Texas, a grande América falhou, outra vez, e morreram mais 21 pessoas num massacre em meio escolar. A grande América polícia do mundo, suporte político, militar e económico da poderosa aliança defensiva que mantém uma parte da humanidade a salvo da outra, não foi capaz de resgatar 21 vidas, 19 das quais crianças, no coração do seu território. Não é historicamente capaz de evitar que as armas se vendam em supermercados. Não foi ali capaz de acionar um socorro suficientemente rápido e eficaz que tivesse salvado algumas das vítimas. Não é capaz de acabar com o poder e a influência do lobbie das armas, que, escassos dias após o massacre de Uvalde, leva um ex-Presidente, mesmo que essa criatura seja Donald Trump, a dizer coisas espantosas na sua convenção de glorificação do poder de matar, como esta: “A existência do mal no nosso mundo não é motivo para desarmar os cidadãos respeitadores da lei. Essa é uma das melhores razões para armá-los de modo a que possam proteger o povo.”