Como recuperar os quase 60 milhões de estúpidos que votaram em Bolsonaro

A esquerda e a social democracia brasileiras têm a especial obrigação de promover a passagem de página, não apenas entrincheirar-se no combate a Bolsonaro.

Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil com dez pontos percentuais de diferença em relação a Fernando Haddad. Quase 60 milhões de brasileiros votaram em Bolsonaro e com isso aceitaram um candidato primário e um discurso racista, militarista, supremacista e todos os ‘ista’ de que nos lembrarmos. Mas neles está o maior desafio que o Brasil e a oposição enfrentam.

Mais do pensar que vem aí uma ditadura – o Brasil tem instituições fortes e democráticas - , a grande questão está em recuperar milhões de eleitores moderados desiludidos com a política e com os governos do PT. Mais do que pensar que Bolsonaro foi eleito por quase 60 milhões de estúpidos, o essencial é construir um programa político centrado na economia, no desenvolvimento, no combate ao abuso de poder e à corrupção, que é endémica no Brasil, no emprego, na reconstrução de um sistema de saúde e em soluções que enfrentem o cancro da insegurança.

O que Bolsonaro é qualquer pessoa racional e medianamente instruída entende. É um político perigoso, que manipula sentimentos primários, privilegia a força sobre a razão e defende uma perspectiva darwiniana da sociedade. Não é confiável, não é previsível e não tem uma visão democrática do Estado. Basta ouvi-lo falar. Mas Bolsonaro é sobretudo o fruto de uma doença muito mais profunda do que o problema político que o Presidente eleito representa.

Bolsonaro emana, não apenas de uma elite branca xenófoba, mas da insegurança dos cidadãos, da violência urbana e rural, da descredibilização das instituições do Estado promovida por Lula da Silva e pelo PT.

A corrupção é endémica no Brasil mas o PT institucionalizou-a. Com o ‘mensalão’ deu uma mensagem de relativização moral ao Brasil, demolindo a sua imagem de combate e resistência a essa forma de governar que por décadas afastou o próprio PT do poder. Depois, com o assalto organizado à Petrobrás, que custou já para cima de muito mais de mil milhões de dólares aos brasileiros, com os sucessivos privilégios concedidos ao gangue das construtoras, sobretudo à Odebrecht, que é hoje um cancro espalhado por mais de onze países da América Latina, Lula e o PT disseram à sociedade brasileira que valores privilegiavam para gerir o Estado e a própria vida de cada um dos brasileiros: cunha, compadrio, amiguismo, nepotismo, impunidade, salve-se quem poder. Em síntese, o PT promoveu a lei da selva como forma de regulação da vida em sociedade.

A esquerda e a social democracia brasileiras têm agora a especial obrigação de promover a passagem de página. Não devem apenas entricheirar-se no combate a Bolsonaro, agudizando o clima social e político e criando condições de radicalização da conduta ao novo Presidente. Têm de fazer uma autocrítica e não procurarem os bodes expiatórios do costume: a justiça, Sérgio Moro, a Operação Lava Jato, o golpe, etc. Se continuarem com essa cassete só estarão a afundar ainda mais o País. Se continuarem a ser coniventes com as narrativas de Lula – uma vítima da justiça, da extrema-direita – estarão irresponsavelmente a entrar na pantomina evangélica criada por Bolsonaro. Se o PT não colocar Lula na prateleira que quiser – mas na prateleira – e promover novas caras, estará a condenar a democracia brasileira a décadas de Bolsonaros.