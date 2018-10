O verdadeiro artista e o político manhoso

Almeida Santos lembrava a forma calculista como Cavaco tinha deixado o governo da AD e como preparara o caminho para conquistar o poder e liderar um dos ciclos mais endinheirados da política nacional, com os fundos da pré-adesão à CEE e todos os outros que se seguiram. E se o tecnocrata mostrou trabalho na gestão dos fundos, é certo que o político manhoso nunca deixou de andar por aí. Desde logo a aviar memórias selectivas (que, diga -se, tem toda a legitimidade para escrever).





Jovens socialistas

A candidatura da jovem Margarida Begonha à liderança da JS pode ser vista como uma anedota mas não deve. Recomenda-se aos que vêem populismo político em tudo com que não concordam, que ponham os olhos naquela obra "biotrágica" – com direito a mestrado falso e tudo – ou naquele berço de compadrio, com os ajustes directos de 140 mil euros. Estes últimos promovidos por gente perigosamente próxima do chamado "pedronunosantismo", os delfins autárquicos de Pedro Nuno Santos. Se é com gente desta que querem governar o País mais à esquerda, como apregoa Pedro Nuno Santos, estamos conversados.





Rodrigo Rato

A suspeita justiça espanhola investigou, acusou, condenou e encarcerou o antigo ministro das Finanças e director-geral do FMI em menos de três anos, no famoso processo dos cartões de crédito negros, que pagavam verdadeiras orgias de abuso de poder à custa dos espanhóis. Tendo por padrão a insuperável relação da nossa justiça e política com o respeito pelos direitos fundamentais, quem acredita que é possível fazer tudo aquilo num curto espaço de tempo sem um escandaloso atropelo dos direitos de Rato!? Bom, é certo que, ao entrar na cadeia, Rato pediu perdão aos espanhóis por tanto roubar, mas acreditando no que se vai ouvindo por aí, da boca de ilustres juristas, advogados e políticos nacionais, o nosso caminho é outro e ninguém dormirá descansado se Vara, Duarte Lima e outros não tiverem pelo menos mais uns três ou quatro anos de recursos para todo o lado... Depois queixem-se do fascismo!

Cavaco Silva diz que António Costa é um "artista" da política e um especialista em empurrar os problemas com a barriga, no seu último livro de memórias. Os livros memorialísticos de Cavaco são sempre um filão para a análise política e a indústria da indignação. No plano histórico e da análise política, aqui e ali, são importantes para avançar na interpretação de alguns enigmas da política nacional.Por exemplo: de tão cansado que Cavaco Silva estava dos barões do seu partido, como diz num dos primeiros volumes das memórias, publicado há mais de 10 anos, para justificar o velho tabu que o fez antecipar o fim político da sua segunda maioria absoluta, não se percebe como é que não percebeu que Dias Loureiro era um dos barões maiores e como é que, ainda por cima, o levou para o Conselho de Estado!? Pelas suas memórias, por exemplo, não se percebe rigorosamente nada da sua relação com o velho compadre Oliveira Costa, conhecimento de Moçambique, que viria a enlameá-lo no plano político e pessoal, com o escândalo do BPN, as acções deste banco e a casa da Praia da Coelha.Era aí um dos territórios em que podia tê-lo feito, para que nada ficasse a macular a memória que quer que os portugueses tenham de si e do seu legado. Enfim, estes são apenas dois apontamentos ao correr da memória. É que se Costa é o verdadeiro artista, numa qualificação que pretende atirar o actual primeiro-ministro para fora de uma postura ética na política, com toda a legitimidade os socialistas podem ir buscar uma das mais lúcidas análises feitas ao perfil político de Cavaco Silva, na célebre campanha de 1985, e que se pode sintetizar numa ideia: mais do que um tecnocrata, Cavaco é um político manhoso.