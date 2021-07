Ainda o cheque da Europa

Regressando ao tema do cheque europeu que António Costa quer ir buscar ao banco - e que vai ser o tema mais importante da nossa vida coletiva nos próximos anos, a par da Covid -, há um péssimo sinal de partida. A bazuca financeira que aí vem é enquadrada, para efeitos penais de investigação dos potenciais crimes de fraude na obtenção de subsídio, pelo mesmo decreto-lei 28/84 que, há 35 anos, foi totalmente incapaz de reprimir os desvios milionários do Fundo Social Europeu e de todos os outros instrumentos que ajudaram Portugal a entrar na CEE. É espantoso, mas é verdade: é a mesma lei.



O decreto-lei 28/84 foi feito e aprovado num tempo em que, apesar de se desenhar a adesão de Portugal à Europa, concretizada em 1986, visava reprimir atividades antieconómicas, algumas ainda do tempo do Processo Revolucionário em Curso (PREC), de 1975, como o açambarcamento de bens alimentares, que não tinham nenhuma relação com o conceito e a materialidade do que hoje são os interesses financeiros da União Europeia e, por inerência, também de Portugal. Em 1984, esta lei substituía outra de 1957, cuja previsão de comportamentos a multar ou incriminar ia do abate clandestino ao açambarcamento e ao encerramento de estabelecimentos ilegais. Até hoje, teve os seus ajustes mas não mudou substantivamente.



O diploma inspira-se na legislação alemã e talvez isso explique a sua extraordinária longevidade. Todavia, como tem vindo a alertar o professor José Damião da Cunha, da Universidade Católica, nomeadamente em artigos como o que publicou na edição de julho e setembro da revista do Ministério Público, a atualização do decreto-lei 28/84 é premente a todos os títulos.