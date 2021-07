Berardo, a grande metáfora do poder

Finalmente, Berardo. A história de Berardo não tem, nem nunca teve, mistério algum. Foi mais um daqueles amigos de quem tinha poder político e económico à época que recebeu dinheiro da banca, logo transformado em fatura a pagar pelos contribuintes, para liderar o assalto ao BCP, primeira fortaleza do sistema financeiro a cair, e abrir o caminho aos corsários da sua quadrilha na Portugal Telecom, na EDP, no gigantesco setor empresarial do Estado e em todas as grandes e médias empresas privadas em que o governo de Sócrates não se coibia de mandar. Nesse tempo, todos os empresários que jogassem limpo, em cima da mesa e pelas regras da lei, tinham poucas hipóteses. Perdiam concursos, ficavam com o crédito pendurado na esmagadora maioria dos bancos, em particular no BCP, CGD e BES, alguns ficaram perto da falência, outros faliram, muitos ficaram com os projetos adiados. Berardo e toda a vasta lista de caloteiros do BES, do BCP e da CGD não tinham problema nenhum e jamais teriam se não tivesse acontecido o que aconteceu no interminável ano de 2014. Sempre esteve à vista de quem quis ver.



Só para os ingénuos e os crentes na ideia de que, apesar de tudo, vivíamos numa democracia e que tudo seria expurgável pela força do voto, é que Berardo não é mais uma poderosa metáfora de um poder delinquente, insaciável produtor de uma dupla verdade, de uma dupla contabilidade e de uma dupla moral. Berardo, Salgado, Sócrates, Vara, Bava, Granadeiro, Pinho, Mexia, Vieira, Vasconcellos, Mora, Santos Ferreira, Santos Silva, Bataglia e tantos, mas tantos outros, são a galáxia de poder que dominou Portugal quando o PS socrático conquistou a maioria absoluta e atingimos o zénite da delinquência instalada em São Bento. Mas Salgado e todos os seus amigos já tinham uma influência que vinha do final do cavaquismo, cresceu com os governos de Guterres e passou a dominar com Durão Barroso. Só um rotundo não de Passos Coelho e a ação da justiça travaram um maior enraizamento político e económico desta cleptocracia.



A hipocrisia de alguns, aliás, não tem limites. Uma boa parte dos que agora andam por aí a dizer que Berardo é, basicamente, um patife, são os mesmos que por ação ou conveniente omissão pactuaram com todas as jogadas em que esteve metido com os seus amigos. O mesmo se diga de alguns comentadores que, sem noção do ridículo e escondendo os seus próprios interesses, escrevem ou dizem hoje que sempre estiveram sozinhos na denúncia de Salgado e Sócrates, fazendo tábua rasa de dois factos muito relevantes: só puderam escrever as suas doutas opiniões porque um punhado de jornalistas, correndo o risco do desemprego, teve sempre a coragem de procurar as notícias mais incómodas, escrevê-las e publicá-las; alguns desses comentadores "corajosos" de hoje, ou de 2014 para cá, são os mesmos que diabolizaram a ação desse punhado de jornalistas, acusando-os de violarem o segredo de justiça – mesmo quando isso não acontecia –, fazendo profissões de fé cega em algumas dessas sinistras personagens ou manobrando cinicamente conceitos como a presunção de inocência. Também foram o megafone do ataque aos procuradores do DCIAP que quiseram salvar a investigação do Freeport ou dos polícias e procuradores de Aveiro que construíram o mais sólido caso contra algumas dessas personagens, hoje em cumprimento de pena. Um dia, também essa história das fidelidades que Sócrates e os seus amigos distribuíram pela comunicação social se fará.