A luta inadiável contra o fanatismo

Na Nova Zelândia, a população muçulmana representa apenas 1% e, até aqui, todas as religiões têm convivido em harmonia, fazendo da integração social e religiosa um exemplo, apenas perturbado pelo radicalismo de extrema-direita que tem surgido associado aos setores mais radicais da mesma extrema-direita norte-americana. Uns e outros, em vários pontos do mundo, vão reconstruindo velhas identidades assassinas, neste caso, supremacistas brancos, inspirada em atos de violência como o que levou o terrorista Breivik a matar 77 pessoas e fazer mais de 50 feridos e, agora, no massacre da Nova Zelândia. Esses são os rostos do mesmo fanatismo que envolve, por exemplo, xiitas e sunitas numa das mais velhas e bárbaras guerras étnicas da humanidade. Todos se alimentam do fanatismo e do lúgubre vazio da morte. É contra todos eles que a nossa luta deve ser travada.





Breviário Mediterrânico

A propósito da necessidade de combater toda a espécie de intolerância, nada melhor do que um grande livro que é, ao mesmo tempo, uma celebração cultural do grande berço da Europa e do cruzamento de civilizações. Predrag Matvejevitch é um grande escritor e Breviário Mediterrânico é, porventura, a sua obra maior, que acaba de ser publicada, de novo, pela Quetzal. É um grande acontecimento editorial, depois da primeira edição em 1987. Desta vez, com prefácio e posfácio de Claudio Magris e Robert Bréchon, bem como do editor Francisco José Viegas. Uma preciosidade!

O crescimento de todas as formas de violência que se alimentam da intolerância religiosa e étnica é um dos grandes cancros das sociedades contemporâneas. O atentado na Nova Zelândia e os ataques xenófobos contra judeus e árabes um pouco por toda a Europa, são a dramática impressão digital de um tempo em que as armas valem mais do que a palavra, em que a linguagem do terrorismo e os terroristas ganham terreno à política e aos direitos humanos.De um lado e de outro das trágicas barricadas já construídas estão os fanáticos que sonham com sociedades étnica e religiosamente puras, como se isso fosse um paraíso social guardado algures na realização plena - terrena ou celestial - da felicidade humana. Travar essa luta com êxito é um imperativo inadiável das sociedades em que vivemos, sejam elas ocidentais ou orientais, desde que se baseiem na feliz definição da primeira ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, sobre o seu próprio país, ou seja, que representem a diversidade, a amabilidade, a compaixão, que sejam um refúgio para quem dele necessita. Quem não estiver disponível para isso não estará disponível para nada. É certo que o respeito por quem recebe, pela sua identidade e crenças é decisivo, mas não partir do princípio de que o essencial está, antes de tudo, em reprimir a intolerância e o radicalismo xenófobo, de um lado e de outro, está a abrir caminho a um vazio que, no fim, apenas será preenchido pela violência.