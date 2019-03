O atoleiro judicial do caso BES

Quase cinco anos depois do início da investigação criminal ao colapso do Grupo Espírito Santo e do BES não há nenhuma acusação nem estamos lá perto. A equipa de procuradores e polícias que começou o processo não para de crescer e, pelo meio, já alguns ficaram à beira de um ataque de nervos. A preocupação de alguns altos dirigentes da Justiça - de procuradores a polícias e juízes - pela morosidade e pelo caminho que o processo leva é mais do que evidente, ainda que não assumida em declarações públicas.De um caso que conduziu ao fim do segundo maior banco comercial português e de um grupo que tinha criado um sistema corruptivo de poder financeiro e político, através da sua enorme galáxia de influência, fica, até agora, uma condenação no tribunal da concorrência e supervisão, em Santarém. Uma condenação que ainda está em recurso e não tem dimensão criminal.

