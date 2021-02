A guerra colonial não acabou

Aqueles somos nós, os mais indefesos e os mais puros dos portugueses, aqui mais uma vez trazidos dos campos e da pobreza para embarcarem numa aventura em que se transcenderam.

Carlos Matos Gomes, no livro Guerra Colonial – Um Repórter em Angola



Esta frase de Carlos Matos Gomes é o ponto onde me situo no debate sobre a guerra colonial. Aliás, toda a obra de Matos Gomes e a de Rui Azevedo Teixeira, autor de uma das mais vastas, estruturadas e abrangentes reflexões sobre a guerra, a partir da literatura produzida em língua portuguesa e da sua própria experiência militar, são o ponto em que me situo no debate sobre a guerra. Desde sempre.



Tinha 12 anos no 25 de Abril de 1974 e a guerra já marcava mais a construção da minha consciência sobre os tempos que vivíamos que qualquer outra coisa. Vivendo no Alentejo, os jovens da minha idade cedo começavam a ver desaparecer rapazes pouco mais velhos que nós, cedo começámos a ver os funerais militares, o regresso dos caixões de pinho. E cedo começávamos a fazer as nossas contas sobre a chegada do dia da ida às sortes, como dizia o povo, para qualificar a inspeção. Sou, portanto, de uma geração que, felizmente, não foi à guerra mas que construiu uma memória de proximidade – familiar e social – sobre o que ela representou para Portugal, com a vantagem de a poder construir com algum distanciamento, sem cair em barricadas ideológicas.