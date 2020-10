ePaper ou encontre-o nas bancas a 30 de setembro de 2020.

Durante muitos anos, os mais otimistas sobre a saúde do sistema político português sublinhavam a resistência eleitoral e representativa dos partidos históricos que fundaram a democracia portuguesa. Na verdade, Portugal tem sido um caso praticamente único, desde logo na Europa do Sul, de estabilidade política, com as soluções governativas a nascerem dos blocos de esquerda e de direita, com particular destaque para a Aliança Democrática à direita e, mais recentemente, a geringonça à esquerda, que uniu o PS ao PCP e ao BE, ou de maiorias absolutas de PSD e PS.