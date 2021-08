Manuel Pinho fez-nos o favor de lembrar que existe. Nada melhor para fazer uma viagem ao tempo do Portugal Alzheimer SA – com todo o respeito pelos que padecem desta doença –, imortalizado agora pelo seu amigo Ricardo Salgado, que se apresenta como um velhinho sem memória, de raciocínio lento e ouvido duro. A vida é implacável com pobres e ricos, ainda que as mazelas cheguem mais tarde a estes, sempre protegidos pelos cuidados de saúde que o dinheiro pode pagar. Mas, enfim, fiquemo-nos em Pinho, o homem que abriu uma página na Internet para se defender, qual Dreyffus dos tempos modernos e que, seguindo as pisadas do seu outro amigo Sócrates, um injustiçado que escreve e publica como se não houvesse amanhã, exibindo os seus conhecimentos mais recentes de Filosofia e Direito, vai também publicar um livro. E o que diz Pinho? Simples, diz o que todas as pessoas de fortuna e influência que se encontram debaixo da alçada da justiça: que empobreceram na política, que a sua vida acabou (Pinho diz estar confinado há nove anos), que estão a ser difamados.



Enfim, na linha do que todos disseram – de Vara a Sócrates; de Pinho a Salgado; de Bava a Granadeiro; de Mexia a Santos Ferreira ou Nuno Vasconcellos, e por aí adiante. A bancarrota que Portugal sofreu em 2011 foi por causa da crise internacional, o GES/BES caíram por causa da dita crise, a Portugal Telecom nunca existiu, os grandes projetos de obras públicas, qualquer coisa como 20 mil milhões de euros, que nos iam endividar até ao século 25, nunca foram pensados nem defendidos por ninguém, os famosos projetos de interesse nacional, os tais selos de qualidade que o Ministério da Economia dava e que o PS quer agora, mais coisa, menos coisa, reproduzir na área dos media, não iam encher o litoral português de mais betão… Enfim, estamos todos como o doutor Salgado, já um pouco com a memória afetada, como diria a distinta deputada Constança Urbano de Sousa, de raciocínio lento e incapacidade de cumprir rotinas… Entrámos todos, primeiro como clientes e consumidores, depois como pagadores e, finalmente, como doentes, nesse extraordinário mundo do Portugal Alzheimer.



Os 14.963 euros mensais pagos por Salgado

Felizmente, por vezes, ainda persistem alguns momentos de lucidez nesse mundo evanescente para onde os Pinhos e os Salgados deste mundo nos querem levar. Pela minha parte, ouvindo alguns discursos circulares na esfera do poder sobre a malandragem que na justiça e nos jornais anda a dar cabo da vida de honestos cidadãos, os melhores de entre nós, como costumam dizer, que simplesmente se dedicaram a servir Portugal como ministros ou qualquer outra coisa da República, lembro-me sempre do inefável Pinho. O antigo ministro da Economia não chegou, que se saiba, ao ponto de Rodrigo Rato, o ministro do PP espanhol que montou uma máquina de roubar o erário público espanhol. Rato foi muito competente nisso. Não, Pinho limitou-se a receber uma avença do amigo e patrão Ricardo Salgado. E mais uns agradecimentos em espécie da EDP pelas rendas que o seu Ministério lhe deu.