Sábado – Pense por si

Carlos Rodrigues
Carlos Rodrigues Diretor-Geral Editorial
21 de janeiro de 2026 às 11:41

Vêm aí os anos do segurismo-montenegrismo

A partir do dia da tomada de posse, o Presidente Seguro terá um único objetivo: ser reeleito para um segundo mandato, e à primeira volta.

Seguro era um Presidente improvável, mas vai chegar a Belém. A animosidade do PS contra o ex-líder derrotado por Costa prenunciava um percurso impossível. Mas ele escalou a montanha, credibilizou-se como candidato nos debates, manteve a serenidade no pensamento e a tranquilidade na voz durante a campanha, e ganhou o voto popular. Se, como tudo indica, triunfar na segunda volta, chegará ao topo do Estado sem dívidas nem dependências, e terá um papel central nos próximos anos do regime.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos voto Milhões Candidato à presidência da República candidato André Ventura Belém Montenegro Partido Socialista Gouveia CHEGA
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Vêm aí os anos do segurismo-montenegrismo