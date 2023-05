Que Serviços de Informações queremos?

Não é preciso ser jurista para tirar algumas conclusões sobre o que se passou na noite tumultuosa de 26 de abril no Ministério das Infraestruturas. Depois de exonerado, Frederico Pinheiro não tinha direito a levar para casa o computador com que trabalhava, uma vez que este é propriedade do Estado. Podia, certamente, retirar os documentos pessoais que lá tivesse mas, para isso, não necessitava de levar o portátil – podia fazê-lo no Ministério. Por sua vez, a chefe de gabinete de João Galamba, Eugénia Correia, não tinha o direito de impedir à força Frederico Pinheiro – é para isso que existem polícias. Tudo o que se seguiu não deixa ninguém bem na fotografia.