Sábado – Pense por si

Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada
02 de junho de 2026 às 23:00

Operação Câmara Corrupta

O misto de cegueira voluntária e indiferença estudada, quando não cúmplice, face a tamanha coleção de operações já não é um detalhe, corrói a forma como se olha para o poder, e não apenas o autárquico, mas o nacional, aquele que só consegue balbuciar “não é connosco”. É – e cada vez é mais.

A nossa memória quase não dá para acomodar tantos nomes: operação Teia, operação Vórtex, operação Lúmen, operação Imergente, operação Tutti Frutti, operação Ab Initio, operação Duna, operação Rota Final, operação Ajuste Secreto, operação Alquimia, Operação Éter, operação Olissipus, operação Triângulo, e faltam aqui decerto mais operações, além das dezenas de buscas mais modestas em autarquias e que ficaram por batizar. Não, isto não são acasos, maçãs podres num cesto autárquico são, é um padrão. E é o retrato triste da vida tal como ela é na generalidade das câmaras portuguesas.

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