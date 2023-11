Quando uma parte do PSD esperava por um descalabro de Luís Montenegro nas eleições europeias para o afastar, a queda do governo e a convocação de legislativas antecipadas foi o melhor que podia ter acontecido ao líder do PSD: acabou-lhe com o calvário da oposição, que tantos antes dele trucidou, e deu-lhe a oportunidade de ir a votos, partindo em teórica vantagem em relação ao futuro sucessor de António Costa. E isso não é coisa pouca.