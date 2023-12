O fantástico mundo das previsões

Esta é a época das sondagens avulsas. Quer-se saber se A ou B fizeram bem ou mal nas decisões que tomaram, se C ou D têm melhor ou pior imagem, porque é que E ou F continuam a ser as escolhas preferidas ou não preferidas. Ou se os principais problemas do País estão na Política, na Economia, na Saúde, na Habitação, nos Impostos ou em qualquer outro setor que a imaginação atire para as amostras de eleitorado escolhidas ao telefone. Sim, fazem-se sondagens por dá cá aquela palha e os resultados são sempre alvo de acutilantes comentadores mais ou menos encartados. São deles as análises sempre rebuscadas e subordinadas a encadeamentos factuais e temporais nem sempre percetíveis pelo comum dos mortais, sendo que no fim se chega às soluções instantâneas que rapidamente são esquecidas como merecem todas as conversas vazias.