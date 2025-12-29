Sábado – Pense por si

Carlos Rodrigues
Carlos Rodrigues Diretor-Geral Editorial
29 de dezembro de 2025 às 23:00

Candidatos demasiado humanos

A investigação jornalística a Gouveia e Melo, que hoje publicamos, é mais um capítulo da nossa nobre missão chamada jornalismo livre, independente e corajoso

Não seria imaginável para ninguém que uma eleição presidencial como a de 2026 decorresse sem um esforço jornalístico acentuado para escrutinar ao detalhe os candidatos à chefia do Estado nos próximos cinco ou 10 anos. O cargo político mais relevante do País vai ser ocupado por uma personalidade cuja adequação à tarefa não é evidente à primeira vista. Entre os cidadãos que se apresentam a eleições não há nenhum antigo primeiro-ministro, não há nenhum protagonista de um qualquer fórum internacional relevante, não há, sequer, uma personalidade que se tenha distinguido entre a multidão por algum feito ético, moral ou social extraordinário, não há aquilo a que se possa chamar um candidato natural ao papel de Presidente da República. Isto mesmo foi usado como arma de arremesso ao longo dos debates televisivos.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Humanidade Recursos humanos Política Eleições Gouveia
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida

O ano 1 da Grande Transição

Este ano de 2025 acabou com a Ordem Internacional Liberal. Parece vir aí uma nova Ordem das Grandes Potências, baseada na Força, já não nas regras. Mas ainda só estamos a iniciar a Transição. Trump fez um primeiro ano de segundo mandato desastroso. Putin agradece e tentará, em 2026, aproveitar o triunfo de ter "conquistado" Washington, apesar de, no terreno, ter falhado a tomada de Kiev. Preparem-se para alguns anos de incerteza, risco e nevoeiro. Nós, europeus, ainda não sabemos lidar com a perda americana

Menu shortcuts

Candidatos demasiado humanos