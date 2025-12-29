Não seria imaginável para ninguém que uma eleição presidencial como a de 2026 decorresse sem um esforço jornalístico acentuado para escrutinar ao detalhe os candidatos à chefia do Estado nos próximos cinco ou 10 anos. O cargo político mais relevante do País vai ser ocupado por uma personalidade cuja adequação à tarefa não é evidente à primeira vista. Entre os cidadãos que se apresentam a eleições não há nenhum antigo primeiro-ministro, não há nenhum protagonista de um qualquer fórum internacional relevante, não há, sequer, uma personalidade que se tenha distinguido entre a multidão por algum feito ético, moral ou social extraordinário, não há aquilo a que se possa chamar um candidato natural ao papel de Presidente da República. Isto mesmo foi usado como arma de arremesso ao longo dos debates televisivos.

Candidatos demasiado humanos