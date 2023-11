Bomba de hidrogénio

Passaram três anos desde que, em novembro de 2020, a SÁBADO noticiou que o Ministério Público (MP) estava a investigar eventuais suspeitas de corrupção, que envolviam membros do Governo de António Costa, nos negócios do hidrogénio. Em janeiro de 2022 a SÁBADO revelou também que os procuradores do caso tinham escrito num documento oficial que pretendiam avançar para buscas, que só não terão ocorrido porque o parlamento foi dissolvido e foram convocadas eleições. Pelo meio, soube-se que o primeiro-ministro tinha sido escutado a falar com responsáveis governativos considerados suspeitos e que, além do hidrogénio, também os negócios da exploração de lítio estariam na mira das autoridades.