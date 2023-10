Os pilares da Democracia e os efeitos colaterais

Aceitar as imperfeições da Democracia e acreditar no Capitalismo só tem sentido se contribuir, agora e a prazo, para o bem comum e a coesão social. A Democracia só fortifica se o Capitalismo redistribuir a riqueza - não é uma teoria marxista, é a realidade.

Martin Wolf é um jornalista britânico e um dos mais influentes comentadores económicos. O seu último livro A crise do Capitalismo Democrático retoma várias linhas do que tem escrito e dito já lá vão uns anos, mas não deixa de ser uma leitura essencial para se perceber o que também se está a passar em Portugal, sobretudo na questão da degenerescência da Democracia. Recorrer como muitos fazem à estafada frase de Churchill para exaltar a Democracia - o mais imperfeito dos sistemas políticos com exceção de todos os outros - já não chega. Aceitar as imperfeições da Democracia e acreditar no fator de desenvolvimento do Capitalismo só tem sentido se isso realmente contribuir, agora e a prazo, para o bem comum e a coesão social. O que Wolf nos vem dizer - e isso parece cada vez mais óbvio - é que a Democracia só se pode fortificar se o Capitalismo redistribuir cada vez melhor a riqueza. Quando isso não sucede, ficam minados os pilares democráticos, atingindo tudo e todos, da confiança nas elites políticas, económicas e intelectuais, aos órgãos ou entidades fiscalizadoras e reguladoras como os tribunais e os media.