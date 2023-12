António Costa pode ter pedido a demissão, ter sido exonerado do cargo de primeiro-ministro e estar dependente do desenrolar de um processo judicial para definir o seu futuro, seja ele qual for. Mas se há uma coisa que ficou clara esta semana é que, tal como há cinco anos no fim de um congresso do PS, o ainda primeiro-ministro continua sem meter os papéis para a reforma, longe disso.