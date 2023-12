Agora que as eleições estão aí, era bom falar disto

O crescimento da desigualdade é, sem qualquer dúvida possível, a pior ameaça aos regimes democráticos. É o fator decisivo que impede o desenvolvimento económico, social, cultural e pessoal. Um País desigual nas oportunidades e que impede o funcionamento de elevadores sociais como o da educação é um problema muito sério no presente e uma fatalidade sem volta no futuro. Porque não há nada pior do que um Estado que não alimenta a esperança de que um dia tudo será melhor para cada vez mais pessoas.