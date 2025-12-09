Sábado – Pense por si

Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada
09 de dezembro de 2025 às 23:00

A Influencer vai nua mas não vai sozinha

Não é possível condenar convictamente um alegado abuso e, ao mesmo tempo, quem nos permitiu ter conhecimento desse abuso.

A SÁBADO publicou a semana as escutas a António Costa que constam nos autos da Operação Influencer, no estado em que ela atualmente se encontra. Sobre o conteúdo, a Procuradoria Geral da República não disse nada, preferiu apontar o dedo a quem supõe ser a origem da fuga e, claro, a esta revista. Sobre três anos de escutas que à primeira, à segunda e mesmo à terceira vista são criminalmente anódinas, não viu nada que dizer. Só que a mera manutenção daquelas escutas ilustra um problema: é que elas mostram um processo de seis anos, quatro dos quais de escutas, a nu. Demasiado nu para se continuar a arrastar assim.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Crime Acusação Crime lei e justiça Justiça António Costa Vítor Escária Europa São Bento Martifer Medialivre Galp
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Como preparar a reforma

O que deve fazer para quando chegar a altura da reforma e como se deve manter ativo. E ainda: reportagem na Síria; ao telefone com o ator Rafael Ferreira.

Menu shortcuts

A Influencer vai nua mas não vai sozinha