Um ministro que não é remodelável

Depois de roubar a bandeira das contas certas ao centro-direita, António Costa tem no Ministério das Infraestruturas a principal arma para deixar um legado ao País. E isso não se coaduna com mudanças sucessivas de ministros, com todos os atrasos na aplicação de recursos que essas trocas implicam.

João Galamba é, ao mesmo tempo, o mais contestado e o mais seguro de todos os ministros. Apesar de todas as razões que o tornam o governante com menos credibilidade e autoridade de todo o Executivo – e que foram enumeradas pelo Presidente da República na noite de 4 de maio –, ele é aquele que está mais protegido pelo primeiro-ministro. É por isso que os sucessivos pedidos de demissão por parte da oposição servem apenas para manter a pressão não no ministro mas no chefe do Governo.