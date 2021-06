Welcome to bandalheira

A UEFA deve ser a organização com mais génio por m2 do mundo. Ainda mais do que a Organização Mundial da Saúde, a NASA ou mesmo o Governo português. A UEFA percebeu, melhor do que ninguém, que Portugal era o único país da Europa com uma característica para um evento desta natureza durante uma pandemia: a bandalheira.



Atenta ao futebol português, a UEFA sabe que, por exemplo, um castigo de 30 dias nunca é um castigo de 30 dias. No primeiro recurso, cai para 15, no segundo, para cinco e, num pedido qualquer de revisão extraordinária, alguém descobre uma nulidade no processo disciplinar que acarreta a nulidade de todo o processo. Sendo assim, com tantas restrições à circulação e ajuntamentos por essa Europa fora, Portugal estava na linha da frente para a final da Champions.



Como se sabe, quando o Governo diz que estão proibidos os ajuntamentos e a concentração de pessoas nos cafés e esplanadas, obrigando até os estabelecimentos a regras apertadas de lotação, mantendo a obrigatoriedade do uso da máscara na rua, etc., qualquer cidadão português sabe que estas determinações contêm em si um elemento hermenêutico com elasticidade suficiente para, num ápice, se tornar letra morta. É como quando convidamos um casal com filhos a jantar lá em casa: se o nosso filho partir o comando da televisão, leva um raspanete daqueles (e duas bofetadas depois de os convidados saírem)! Se for o puto dos convidados, normalmente diz-se: "Deixa estar, amanhã vou à loja do chinês e compro um daqueles comandos universais, tranquilo!"