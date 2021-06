O homem que não quer ser PM

Rui Rio parou no tempo, em dezembro de 2001, quando ganhou a Câmara do Porto a Fernando Gomes. Já passaram 20 anos, mas o líder do PSD ainda não percebeu que o País mudou. Hoje, não há líder da oposição. Há, isso sim, um primeiro-ministro que joga sozinho.

O Chega quer ser governo, o PAN também, o Bloco de Esquerda deseja pelo menos, e segundo o seu orientador espiritual, Francisco Louçã, a pasta das Finanças. O crescimento nas sondagens parece confirmar uma tendência de há alguns anos: o Portugal dos pequenitos partidos pode estar a um passo de chegar ao governo.



Neste baile de debutantes, o Chega tem a tarefa mais complicada. É que à sua esquerda, nem PSD, nem o CDS dão sinais de descolar nas sondagens. Rui Rio bem pode andar entretido a twittar sobre sondagens, mas o certo é que o PSD não sai dos mínimos e o discurso de diabolização das sondagens - recordando sempre como ganhou a câmara do Porto, em 2002 - já dá sinais de cansaço.



Rui Rio ainda não percebeu que já passaram quase 20 anos desde a sua vitória (histórica) contra Fernando Gomes, no Porto. O País mudou, há novos partidos, a comunicação política evoluiu para outro patamar. Hoje, por extraordinário que possa parecer, António Costa consegue mais facilmente desenvencilhar-se de uma qualquer trapalhada do que o líder do PSD passar uma mensagem assertiva e certeira.