Olá (cá estamos nós outra vez)

É raro encontrar-se uma pessoa doente que, em vez de um médico, marque uma consulta com um político. É raro, porque se admite uma outra exceção. Há os indefetíveis de Rui Rio, que acreditam na palavra do líder acima de tudo; o melhor amigo de Francisco Rodrigues dos Santos, que não faz nada sem o ouvir; os militantes do PCP, para quem o partido disponibiliza médicos devidamente orientados com as orientações do Comité Central; já os do Bloco preferem as medicinas alternativas, achando que a Covid-19 se cura com acupunctura; e, por fim, alguns do PAN, que, como é óbvio, recorrem ao veterinário.



Como há poucos dias referiu o médico Gentil Martins, um dos grandes problemas do combate à pandemia foi a política ter-se intrometido no campo da ciência. É que os políticos detestam dar más notícias, por isso foram gerindo a pandemia de eufemismo em eufemismo, de slogan em slogan – "vamos ficar todos bem" – de meta em meta – "confinar para ganhar o verão"; "fechar um pouco para ganhar o Natal" – e até com uma descarada colagem à religião – "o milagre português" –, como se mais de 100 anos depois uma senhora vestida de branco voltasse a pousar numa árvore e nos contasse o segredo para o fim da pandemia.



Mais preocupante foi assistir a uma tentativa dos cientistas em aproximar o seu discurso da "verdade política", como se quisessem ajustar as suas convicções, baseadas na ciência, a um certo discurso político que primava pela polidez do argumento, procurando esconder a rudeza da realidade.