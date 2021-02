Fugir com o rabo à seringa

Afinal, tal como se canta no hino, somos mesmo um povo de "heróis", uma "nação valente". Porque, ao contrário do que a mitologia dos usos e costumes nos ensinou, ninguém em Portugal foge com o rabo à seringa, muito menos quando o assunto é uma pandemia e parte da solução está numa vacina. Quando assim acontece, chama-se a mulher, o marido, o primo, o amigo e o padre, o tipo da pastelaria e o rapaz do restaurante. Os mesmos usos e costumes chamam-lhe chico-espertice, uma expressão cunhada para tentar resumir o egoísmo nacional a um momento de humor.



Já tinha sido assim, convém lembrar, com os incêndios de Pedrógão. Mal se ouviu falar em apoios à reconstrução de casas na área atingida pelos fogos, assistiu-se a um corrupio de mudança de moradas fiscais para aquele concelho, de forma a sacar uns cobres para a recuperação da casa de férias, e à transformação de palheiros em primeira habitação. Pouco ou nada há a fazer. A partir do momento em que as primeiras doses de vacinas aterraram em Portugal, o seu destino estava traçado. Sim, primeiro os grupos de risco, mas lá pelo meio uma ou outra "cunha" para pagar ou fazer um favor.



O próprio plano de vacinação da população deveria até estar entregue a uma estrutura com a capacidade de organização e disciplina dos militares. Porém, a missão foi entregue ao eterno secretário de Estado da Saúde dos governos PS e comentador político nas horas vagas, Francisco Ramos. Na hora do aperto, mais não soube dizer do que relativizar as críticas aos "fura-filas", remetendo-as, na sua condição de analista, para o deformado eleitorado de André Ventura. Enfim, nas mãos de Francisco Ramos "vamos todos ficar bem", não se espera outra coisa.