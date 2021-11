O moderno onzeneiro

GIL VICENTE, UM DAQUELES CLÁSSICOS QUE RETRATA COMO POUCOS A MODERNIDADE, já tinha criado a personagem do onzeneiro, um tipo que enriqueceu à custa dos juros altos aplicados nos empréstimos aos mais necessitados. Obcecado pelo dinheiro, até no fim não aceitou a sua condenação ao Inferno, pensando que o dinheiro compraria o Paraíso. Hoje, o dinheiro não só compra o Paraíso, como evita condenações e cumprimentos de penas de prisão. O onzeneiro moderno agradece.



A figura retratada pelo dramaturgo entrou-nos, esta semana, em casa, provavelmente por Skype ou Zoom. Algures no planeta, menos no Belize, garantiu, protegido de olhares indiscretos por uns clássicos reposteiros, João Rendeiro falou à Nação, como se esta tivesse saudades dele, garantindo estar bem, a trabalhar, a ter uma vida normal: casa, trabalho, praia, ginásio e, agora solteiro, talvez umas voltas pelo Tinder. Entretanto, como revelou, até foi convidado para montar uma operação financeira que envolve 500 milhões de dólares. Um emigrante de sucesso, pois claro, que um dia até será nomeado cônsul esteja lá onde estiver.



Um fugitivo da justiça portuguesa – até para ninguém dizer que o sistema judicial português é pouco garantístico – deve ter direito a tudo. Mais: nas atuais condições, o Estado português até deveria pagar uma pensão ou subsídio a João Rendeiro para diáspora forçada, até porque o homem não é mais do que o produto daquela tal portugalidade que, acefalamente, cria os seu heróis.