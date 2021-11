Crise política ou paz podre?

A campanha eleitoral para as legislativas de 30 de janeiro é demasiado importante para ser deixada só nas mãos do partidos. O Presidente da República deve exigir clareza nos programas e cartas na mesa sobre as escolhas de cada um.

Primeiro, como se recordam, a estabilidade era essencial para não perturbar os mercados, essas entidades com uma sensibilidade apurada. Qualquer sinal de instabilidade, por reduzido que fosse, provocava comichão nos mercados. Antes da chegada da troika, o País suportou tudo, até José Sócrates, menos a urticária dos mercados.



Depois, com a instalação do medo (Rui Zink), a troika, a estabilidade também figurou como condição fundamental para ultrapassar este período. Mal os tipos do dinheiro saíram do País, uma vez mais foi apregoada a necessidade de estabilidade, não fossem eles voltar devido a mais um qualquer espirro dos mercados, que até hoje nunca ninguém lhes viu a cara.



De estabilidade em estabilidade, o País tem vivido nos últimos anos sem rumo, sem objetivos, sem um plano a longo prazo. O que tem importado é a estabilidade conjuntural, um conceito que, em resumo, se pode explicar de forma simples: acordar de manhã e o Governo ser o mesmo do dia anterior, independentemente dos méritos ou desgraças.